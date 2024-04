IndiGo ora è la terza compagnia aerea più grande del mondo

I dati sulla capitalizzazione di mercato parlano chiaro: IndiGo, la più grande compagnia aerea indiana, è anche il terzo vettore a livello mondiale.

Il traguardo (raggiunto, come racconta travelmole.com, in seguito a un aumento del 5% del prezzo delle azioni della società madre) dimostra come nel settore del trasporto aereo il subcontinente indiano sia sempre più importante.

Ora il valore di IndiGo è pari a 17,7 miliardi di dollari, secondo solo a quello di Delta AIr Lines (30,4 miliardi) e Ryanair (26,5 miliardi di dollari).

Solo nell’ultimo mese le azioni di InterGlobe Aviation, che detiene Indigo, hanno visto il loro valore aumentare del 22%.