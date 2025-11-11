Finisce la partnership commerciale tra Ita Airways e Saudia. L’accordo, che includeva rotte in codeshare, terminerà il 15 novembre ponendo fine alla possibilità per i membri del programma Volare di Ita e Alfursan di Saudia di accumulare o riscattare miglia sui rispettivi violi. La partnership ha avuto vita breve, poiché la cooperazione tra Ita e Saudia è stata avviata solo a giugno 2024.

La decisione, spiega TravelMole, arriva nel contesto di un più ampio riallineamento strategico per entrambe le compagnie aeree. Ita Airways ha abbandonato l’alleanza SkyTeam all’inizio del 2025 e dovrebbe entrare a far parte di Star Alliance. Allo stesso tempo sta riducendo la sua presenza in Arabia Saudita; nel suo recente aggiornamento del programma, infatti, la compagnia aerea ha tolto tutti i voli tra Roma Fiumicino e Jeddah dal 1° gennaio al 28 marzo 2026. Il servizio sulla rotta era già stato sospeso dal 26 ottobre 2025. Ita Airways, tuttavia, prevede ancora tre voli settimanali per la stagione estiva 2026 a partire dal 29 marzo, ma la rotta non è stata ancora confermata.