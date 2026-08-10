LOT apre la Varsavia-Hanoi dal 2027

Crescono le rotte di LOT Polish Airlines verso l’Asia. Il vettore a partire dal 31 marzo 2027 lancerà un nuovo servizio non-stop da Varsavia per Hanoi. Dopo Bangkok, Delhi, Seul e Tokyo, la capitale vietnamita sarà la quinta destinazione di LOT in Estremo Oriente.

Il volo verrà operato tre volte a settimana: il lunedì, mercoledì e venerdì con partenza da Varsavia alle 15:05 e arrivo ad Hanoi il giorno successivo alle 06:35 ora locale, mentre il ritorno sarà il martedì, giovedì e sabato con partenza da Hanoi alle 08:25 e arrivo a Varsavia alle 14:40 ora locale.

“Il Vietnam è uno dei paesi in più rapida crescita in Asia - afferma Robert Ludera, chief commercial officer di LOT Polish Airlines -. Come destinazione turistica, il Paese affascina i visitatori con straordinari siti culturali e tesori naturali, un alto grado di autenticità, una cucina eccezionale e un’ampia varietà di paesaggi, che spaziano dalla vivace regione della capitale Hanoi alla rinomata baia di Ha Long.”

I voli verso Hanoi sono studiati per fornire interessanti coincidenze ai collegamenti provenienti da altre destinazioni europee. In particolare, per l’Italia i tempi di scalo per i voli provenienti da Bologna, Milano e Roma sono brevi e permettono di accorciare il tempo totale di viaggio verso la città vietnamita.