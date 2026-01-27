Ryanair: 12 rotte da Genova per l’estate 2026

Saranno 12 le rotte comprese nell’orario estivo di Ryanair dall’aeroporto di Genova. Di queste 5 saranno oltre i confini nazionali: si tratta di Bruxelles, Bucarest, Londra, Manchester e la new entry Tirana. In totale la compagnia irlandese effettuerà 90 voli alla settimana dal Colombo, scalo dove in 27 anni ha trasportato oltre 5,5 milioni di passeggeri.

“Siamo lieti che la stagione estiva 2026 registri una crescita ulteriore rispetto al 2025, un segno concreto di una collaborazione che non solo prosegue, ma continua a rafforzarsi nel tempo – sottolinea il direttore generale dello scalo genovese Francesco D’Amico -. Auspichiamo che questo percorso possa consolidarsi ulteriormente, generando risultati ancora più significativi e contribuendo allo sviluppo del Genova City Airport come hub sempre più al servizio della città di Genova e dell’intera regione Liguria”.

Per quanto riguarda le rotte domestiche i voli da Genova saranno in direzione di Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli e Palermo