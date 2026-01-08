“Una misura che porterà a un aumento del turismo, alla creazione di nuovi posti di lavoro e a una crescita economica per la regione”. Così Jason McGuinness, chief commercial oifficer di Ryanair, commenta la decisione del presidente De Pascale di abolire da adesso l’addizionale municipale negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini in Emilia Romagna.

“Ryanair - aggiunge McGuinness - risponderà a breve all’abolizione dell’addizionale comunale con nuove rotte e un numero ancora maggiore di posti a basso costo negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini”. E spiega come la riduzione dei costi di accesso si sia dimostrata capace di garantire più voli, più aeromobili e tariffe più basse, “come già avvenuto nelle regioni Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia e negli aeroporti minori della Sicilia, come Trapani e Marsala, dove in risposta all’abolizione dell’addizionale municipale Ryanair ha aperto nuove basi e investito in nuovi aeromobili”.

Il cco conclude invitando il Governo nazionale e tutte le altre regioni italiane ad abolire questa tassa che definisce “regressiva” e che “grava ingiustamente su tutti i passeggeri. Ciò - sottolinea ancora - consentirà a Ryanair di realizzare il proprio piano di investimenti per l’Italia nei prossimi anni, che ci permetterà di far crescere il traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno e di basare ulteriori 40 aeromobili in Italia, con un investimento da 4 miliardi di dollari”.