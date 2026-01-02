Record assoluto per lo scalo di Torino: 5 milioni di pax

“Si tratta di un risultato importante che si trasforma in ricadute positive per tutto il territorio con l’economia e l’occupazione locale che ne traggono beneficio”. Commenta così il record dell’aeroporto di Torino l’amministratore delegato Andrea Andorno. Lo scalo ha infatti superato per la prima volta nella sua storia il traguardo dei 5 milioni di passeggeri.

Il dato è il frutto del deciso incremento dei collegamenti effettuati nell’ultimo biennio in particolare, anche grazie al posizionamento della base da parte di Ryanair, che recentemente posizionato il terzo aereo su Caselle.

“Si tratta di un risultato importante – conclude Andorno - che si trasforma in ricadute positive per tutto il territorio con l’economia e l’occupazione locale che ne traggono beneficio. Infatti, lo scalo di Torino, stando ai dati dell’ACI Impact Calculator, genera, tra impatto economico diretto, indiretto, indotto e catalitico, l'equivalente di 35mila posti di lavoro”.