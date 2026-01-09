Sono operative da questa settimana le nuove rotte invernali di Ryanair da Trapani-Marsala alla volta di Bruxelles Charleroi, Baden-Baden, Katowice, Bratislava e Pescara.

Collegamenti che, come spiega Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, fanno parte “del più ampio investimento di Ryanair su Trapani-Marsala, che include l’apertura di una nuova base da gennaio 2026 con 2 nuovi aeromobili - uno per l’inverno 2025/2026 e due per l’estate 2026 per un investimento da 200 milioni di dollari -, nuove rotte, oltre 1 milione di passeggeri all’anno e più di 800 posti di lavoro locali supportati”.

“Dopo otto anni di assenza - fa notare Salvatore Ombra, presidente di Airgest - la base Ryanair ritorna a Trapani-Birgi e sono particolarmente orgoglioso di poterla accogliere, per la seconda volta, sotto la mia presidenza. Tutto questo ci entusiasma e ci proietta verso periodi con flussi di passeggeri in aumento: la crescita dei passeggeri sarà del 33% rispetto alla stagione 2024 e d’estate registreremo un incremento del 22% rispetto ai numeri del 2025. Il ritorno della base Ryanair significa più voli, più passeggeri, più opportunità per il territorio”.

Ryanair opererà 2 voli a settimana sulle rotte Trapani-Bratislava, Trapani-Katowice e Trapani-Bruxelles Charleroi, e 3 a settimana sui collegamenti Trapani-Baden Baden e Trapani-Pescara. “Tutto questo – sottolinea ancora Francioni - segue la decisione della Regione Siciliana di abolire l’addizionale comunale negli aeroporti più piccoli dell’Isola, con Trapani-Marsala che diventa ora la terza base siciliana di Ryanair e la ventesima in Italia”.