Ryanair, arrivano le multe per i passeggeri indisciplinati

Ryanair ha introdotto una multa di 500 sterline che verrà applicata ai passeggeri indisciplinati che causano disordini durante il volo. Ryanair ha sottolineato l’impegno “a contrastare il comportamento indisciplinato dei passeggeri a beneficio dei passeggeri e dell’equipaggio e continuerà a perseguire i passeggeri indisciplinati per danni civili”, come riporta travelmole.com .

Secondo quanto dichiarato dalla stessa compagnia, l’obiettivo sarebbe quello di fornire un deterrente a comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri.

In passato, Ryanair ha anche sostenuto cause legali contro passeggeri il cui comportamento indisciplinato aveva costretto alla deviazione di voli. E non è la prima volta in cui il vettore low cost si scaglia contro i comportamenti illeciti di alcuni clienti.