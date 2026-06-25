Cybersecurity in hotel, le soluzioni di SimpleCyp

Una protezione completa contro gli attacchi informatici e i data breach. Questo il supporto che SimpleCyp, vendor di soluzioni di cybersecurity, garantisce alle piccole e medie aziende ricettive che non dispongono di un team IT dedicato.

Attraverso una suite di strumenti, l’azienda copre in modo integrato la posta elettronica, gli endpoint del front-office e i sistemi amministrativi, con un monitoraggio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Gli strumenti a supporto delle aziende sono: SimpleDefence, che garantisce la sorveglianza continua degli endpoint e dei sistemi gestionali, rilevando e neutralizzando le minacce in tempo reale prima che possano propagarsi all’interno della rete della struttura; SimpleFilter, che protegge la posta elettronica da phishing, malware e tentativi di frode veicolati via e-mail; e SimpleCheck che, attraverso la verifica costante dei backup, permette di ripristinare rapidamente prenotazioni, documenti degli ospiti e dati operativi in caso di incidente informatico o attacco ransomware, limitando al minimo l’interruzione del servizio e le perdite economiche.

Insieme, queste tre soluzioni riducono concretamente il rischio di data breach e di phishing, adattandosi alle esigenze operative di strutture di qualsiasi dimensione anche in piena stagione, quando la pressione sul personale è massima e le difese tendono ad abbassarsi.