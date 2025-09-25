Il nuovo paradigma di Almar Resort & Spa firmato HNH Hospitality

HNH Hospitality lancia una nuova direzione strategica per il brand Almar Resorts & Spa che punta a un nuovo concetto di lusso: autentico, accogliente e locale.

“Almar non è solo un brand, ma un impegno concreto verso senso di appartenenza, benessere e sostenibilità. La nostra visione è quella di creare resort che possano essere ponti tra ospitalità e territorio, capaci di restituire valore alle comunità e al tempo stesso offrire agli ospiti un’esperienza significativa” dice Maria Pia Intini, managing director di Almar Resorts & Spa.

Almar Lido a Jesolo, Almar Giardino di Costanza a Mazara del Vallo e Almar Timi Ama a Villasimius hanno intrapreso un percorso comune di rinnovamento estetico e di riprogettazione della customer journey. Da realtà indipendenti, sono diventate espressioni di un’unica filosofia, mantenendo ciascuna la propria identità locale.

All’interno dei resort Almar si sviluppano anche le Spa Almablu, che non rappresentano un semplice servizio accessorio, ma un elemento centrale dell’identità del brand. Nato nel resort di Jesolo, il concept Almablu è oggi presente in tutti gli Almar e offre percorsi di rigenerazione completi per corpo e mente.

Con Almar Resorts & Spa, HNH ha scelto di creare un marchio specifico per valorizzare le potenzialità di questo segmento. Il mondo resort richiede infatti un approccio differente rispetto all’hotellerie urbana: l’ospite non ricerca soltanto una camera, ma un’esperienza immersiva e completa, che combina wellness, scoperta culturale, gastronomia e natura.

L’obiettivo ora è rafforzare la presenza di Almar non sono in Italia ma anche all’estero.