NH debutta in Arabia Saudita con una new entry a Riyadh

Minor Hotels porta il brand NH in Arabia Saudita annunciando l’apertura di NH Riyadh Prime Square Hotel, la struttura che segna l’ingresso del brand NH Hotels & Resorts in Medio Oriente. “L’Arabia Saudita - dichiara Amir Golbarg, Chief Operating Officer di Minor Hotels Middle East & Africa - rappresenta oggi uno dei mercati dell’ospitalità più dinamici e promettenti al mondo, grazie alla forte crescita economica, all’aumento dei flussi turistici e agli ambiziosi piani di sviluppo nazionale. NH Riyadh Prime Square Hotel porterà l’affidabilità e la qualità dell’ospitalità del brand in una delle città più dinamiche della regione”.

Sviluppato da Heyazah Real Estate Development, l’albergo sorgerà all’interno di Prime Square, un nuovo complesso a uso misto situato nel quartiere King Fahad di Riyadh, lungo King Abdullah Road, una delle principali arterie commerciali della capitale saudita. L’apertura è prevista nel 2030 e la struttura disporrà di 121 camere e suite, tra cui 80 King Room, 25 Deluxe King Room e 16 NH Suite. Gli ospiti potranno inoltre usufruire di un’ampia gamma di servizi, tra cui un ristorante aperto tutto il giorno, un ristorante specialty, un rooftop con pool bar e lounge, piscina, centro fitness, business centre e sale meeting.