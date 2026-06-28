Minor Hotels verso le 850 strutture globali al 2028

“850 strutture nel mondo entro il 2028” è scritto nell’agenda del ceo di Minor International Dillip Rajakarier, come raccontato in un evento stampa a Milano. Nel 2026 la crescita di Minor Hotels Group prosegue con questo obiettivo spinta dai contratti di franchising e di management come parti della strategia per i 12 parent brand della famiglia (5 luxury, 4 premium, 3 economy). I binari sono il consolidamento globale dei 643 alberghi in 63 Paesi e l’espansione con nuovi marchi in destinazioni diversificate.

Nel posizionamento lusso ha fatto il suo ingresso nel 2025 The Wolseley, rarità da 5 alberghi al mondo, e il Tivoli Hotels segnerà un +1 in Italia entro il 2026, forte dell’ottima performance di Trieste, Firenze, Milano e Lecce.

Nell’upscale alto, anche Colbert probabilmente raddoppierà in Italia, nhow Lima ha conquistato per la prima volta il Perù, NH Collection esplora mondi vergini per Minor, come le Baleari con il primo boutique hotel a Ibiza, le Maldive con il Reethi Resort e l’imminente Sydney nel tardo 2026.

Nell’arcipelago dei brand, “orientiamo il b2b attraverso una connessione relazionale costante dal forte imprinting Minor, un sito web chiaro unificato e i programmi Minor Pro Agencies e Minor Rewards” – afferma Marco Gilardi, senior vice president operations Italia di Minor Hotels Group Europa e America.