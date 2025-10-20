Nobu Hospitality si espande e approda in Azerbaijan e Montenegro

Sono l’Azerbaijan e il Montenegro le nuove destinazioni del portfolio di Nobu Hospitality. Si tratta del Nobu Hotel, Restaurant and Residences Baku e del Nobu Hotel, Restaurant and Residences Montenegro che verranno realizzati in partnership con Sea Breeze Resort.

In entrambi i casi, il progetto prevede il Nobu Hotel da 80 camere oltre a 100 residence, tra cui 5 ville private.

Lo sviluppo in Montenegro offrirà un'esperienza di vita che combina serenità, attrattiva della destinazione e design di alto livello, in prossimità di attrazioni regionali esclusive. Trevor Horwell, amministratore delegato di Nobu Hospitality, spiega che “siamo estremamente entusiasti di introdurre Nobu in Azerbaigian e di tornare in Montenegro – due destinazioni mozzafiato ricche di cultura e bellezze naturali. Questa partnership con Sea Breeze Resort riflette il nostro impegno a offrire non uno, ma due progetti Nobu eccezionali che incarnano la nostra visione”.