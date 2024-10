Oetker Collection, Jumbo Bay Island ha un nuovo managing director: è Frédéric Vidal

Frédéric Vidal è il nuovo managing director di Jumby Bay Island, l’isola privata di Oetker Collection, a largo di Antigua.

L’atollo - circondato da barriere coralline e raggiungibile solo in barca - offre una vasta gamma di sistemazioni, tra cui suite, ville e residenze private.

“Sono entusiasta di assumere il ruolo di managing director di Jumby Bay Island. È un vero onore per me entrare a far parte del gruppo Oetker Collection, un marchio che rappresenta l’eccellenza senza compromessi e, al contempo, trasmette un forte spirito familiare e un’eleganza inconfondibile”, ha dichiarato Vidal.

Timo Gruenert, ceo di Oetker Collection, ha aggiunto: “L’esperienza e il curriculum di Frédéric sono davvero ammirevoli. È un grande piacere accoglierlo nel management team di Oetker Collection. Questo resort sta guadagnando un leader dinamico e di grande successo, dotato di eccellenti capacità interpersonali e di un vero talento nel far sentire speciali gli ospiti”.