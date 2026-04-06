Siyam World Maldives accelera il programma di energia solare

Siyam World Maldives, parte della Lifestyle Collection del gruppo alberghiero maldiviano Sun Siyam Resorts, ha raggiunto un importante traguardo in materia di sostenibilità e di autonomia energetica con l’attivazione della prima fase del suo nuovo sistema fotovoltaico. L’impianto genera 300 kw di energia rinnovabile con obiettivo di raggiungere una capacità totale di 2,7 mw.

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma di sostenibilità Sun Siyam Care, che mira a impiegare energia rinnovabile e a ridurre significativamente la dipendenza dai combustibili fossili in tutte le strutture del gruppo, all’interno delle quali è attesa la generazione di quasi sei milioni di kwh di energia rinnovabile all’anno.

L’impiano del Siyam World, ancora nelle fasi iniziali del suo potenziale, genera al momento circa 1.080 kwh di energia pulita al giorno (pari al consumo elettrico giornaliero di 100-130 famiglie medie italiane) riducendo il consumo di carburante fossile di circa 280 litri ogni giorno e abbassando l’impronta carbonica dell’isola.

Nel 2025 il resort ha lanciato anche il Plastic Upcycling Center, un’iniziativa che trasforma i rifiuti plastici in mobili e altri oggetti funzionali – sedie da esterno, fioriere, lettini - contribuendo a ridurre i rifiuti destinati alle discariche e dando nuova vita ai materiali.