Space Hotels, fatturato a +22,5% nel 2024

Un 50esimo anniversario sotto i migliori auspici. Space Hotels ha registrato nel 2024, l’anno in qui festeggia il mezzo secolo di attività, una crescita di fatturato pari al 22,5% tra gennaio e agosto.

Tra le destinazioni più gettonate, come riporta in una nota, Roma, Milano e Torino.

“Nel corso dell’anno - si legge in una nota -, il Gruppo ha inoltre registrato una crescita delle richieste da parte di gruppi turistici alto spendenti, confermando il trend positivo di questo segmento. Parallelamente, le prenotazioni da parte di gruppi business per trasferte di lavoro sono aumentate, mentre il settore Mice ha mantenuto una stabilità solida, a dimostrazione della fiducia degli operatori nel comparto eventi e conferenze. In controtendenza rispetto alle fluttuazioni di mercato, il fatturato del canale Voice ha registrato un forte incremento, confermando l’importanza di un contatto diretto e personalizzato con i clienti, a cui Space Hotels ha sempre dato grande rilievo”.

Le nuove strategie e le novità di mercato saranno presentate dal gruppo nel corso di TTG Travel Experience, a Rimini dal 9 all’11 ottobre.