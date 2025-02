Flixbus diventa mobility partner del Giubileo

Accordo fra Flixbus e il Vaticano per il Giubileo 2025. L’operatore è infatti diventato uno dei mobility partner del Giubileo, e contribuirà a garantire alle persone che viaggeranno verso Roma una soluzione di trasporto collettivo pratica e capillare.

Per tutta la durata del Giubileo, fino a gennaio 2026, FlixBus offrirà agevolazioni dedicate a quanti utilizzeranno il suo servizio di autobus per raggiungere Roma da 180 città in tutta Italia.

Per usufruire degli sconti basterà scaricare l’app ufficiale del Giubileo, denominata “Iubilaeum25”, e registrarsi per ricevere la “carta del pellegrino”. Una volta registrati, si troverà nella sezione dedicata ai servizi il link per ottenere via email un codice da riscattare alla prenotazione sul sito o sull’app FlixBus. Inoltre, in concomitanza con eventi di grande rilevanza, come il Giubileo dei Giovani, saranno disponibili agevolazioni aggiuntive.

“Siamo felici di annunciare la nostra partnership con il Giubileo 2025, un’iniziativa che permetterà ai fedeli di raggiungere Roma in autobus in modo comodo, conveniente e sostenibile. Crediamo che tutti debbano poter viaggiare con facilità, e siamo orgogliosi di contribuire a questo evento di grande significato spirituale” dice Cesare Neglia, managing director di FlixBus Italia.