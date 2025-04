Caboverdetime, fatturato in aumento del 10%

Caboverdetime archivia il primo quadrimestre dell’anno con un bilancio positivo: le vendite da gennaio ad aprile 2025 segnano infatti un incremento del 10% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2024, con tutte le partenze di aprile al completo.

A conferma della forte domanda e della fiducia da parte del mercato, Caboverdetime ha già aperto le vendite per la stagione winter 2025/2026, con partenze comprese tra il 1 novembre 2025 e il 30 aprile 2026, inclusi i periodi di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua 2026.

Ottimi i riscontri sulla campagna summer ‘Speciale Estate 2025’, ancora attiva, che consente ai clienti un risparmio per partenze tra il 3 maggio e il 30 ottobre 2025, grazie alla formula Prenota Prima.

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento delle vendite: le prenotazioni per luglio e agosto sono già oltre il 50% di riempimento. Un dato che premia la nostra offerta dinamica e su misura per diverse tipologie di viaggiatori” commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di Caboverdetime -. Stiamo investendo su proposte mirate, come il Melia Dunas con promozioni dedicate alle famiglie, incluso il soggiorno gratuito per i bambini, e su strutture che incontrano esigenze specifiche, come Sobrado per i viaggiatori single o Porto Antigo Residence, ideale per chi cerca la formula volo+appartamento in libertà. Grande novità del 2025 è la piscina riscaldata dell’Halos Casa Resort, unica sull’isola di Sal, che garantisce relax e comfort in ogni stagione”.