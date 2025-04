Uscirà a breve il bando per gli alloggi ai lavoratori nel turismo. Ad annunciarlo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha sottolineato come il tema delle staff house per i dipendenti degli alberghi stia a cuore al suo dicastero. “Spesso – ha spiegato agli Stati Generali di Federturismo Confindustria - non si trovano dei lavoratori in quella zona dove c’è l’esigenza e vengono da fuori. Noi sappiamo benissimo che il costo della casa con gli affitti, affitti importanti, molte volte mette in difficoltà le imprese. Quindi era uno dei punti centrali e - ha annunciato - siamo già molto avanti nella interlocuzione con Invimit”, societa 100% Mef che si occupa di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. A breve, dunque, come scrive Il Sole 24 Ore uscirà il bando.

Negli scorsi giorni, come riferisce ancora Il Sole 24 Ore, Santanchè aveva accennato alla possibilità di attrezzare a questo scopo gli alberghi dismessi e aveva auspicato che una parte del villaggio olimpico di Cortina che sarà allestito per i Giochi del 2026 non sia smantellata dopo l’evento sportivo, per ospitare invece lavoratori del turismo dopo la conclusione delle Olimpiadi.