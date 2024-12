Tutte le strade del 2025 portano al Giubileo. In previsione dell’evento che farà di Roma il punto di convergenza di 35 milioni di pellegrini, la winter season di Italo è stata programmata in modo tale da ottimizzare i 30 servizi intermodali operati attraverso le 100 unità della propria flotta Itabus con l’attuale network ferroviario di 118 corse giornaliere, al servizio di 54 città e 62 stazioni della Penisola.

“L’acquisizione del 50% del capitale sociale da parte di Msc - ha spiegato durante la tappa milanese del roadshow per agenzie Fabrizio Bona, direttore commerciale Italo - sta traghettando la società verso una visione sempre più integrata dei collegamenti su ferro, gomma e mare: il 90% dei bus, operanti anche all’estero grazie alle piazze di Lubiana e Zagabria, è ora indirizzato su Roma, per soddisfare al meglio la crescente domanda internazionale dei Paesi cristiani. Polonia e Francia guidano le richieste in Europa, ma i passeggeri di Stati Uniti e America Latina mostrano anche un forte interesse per la possibilità di raggiungere più agevolmente le isole italiane”.

Se il network di collegamenti europei sarà progressivamente allargato, con già tre possibili nuovi Paesi in fase di accordo, il dialogo diretto con Msc sta agevolando le coincidenze con le città portuali in vista soprattutto della prossima estate. “Il 2025 si prospetta un anno eccezionale per le vendite, ma anche di delicate sfide di servizio - ha aggiunto Marco De Angelis, direttore vendite Italo - dal momento che siamo ben consapevoli dei problemi che continuano a interessare il potenziamento della rete ferroviaria italiana, oltre che la viabilità di Roma. Un conto, però, sono i lavori legati al Pnrr, un conto la gestione”.

Italo si dice impegnato ad accrescere il livello qualitativo di tutti i servizi ancillary, a partire da modalità di prenotazione online integrate sempre più rapide per arrivare alla riqualificazione delle Lounge Italo Club, con l’inaugurazione della nuova sede di Bologna il 9 dicembre e il rinnovo della struttura di Firenze entro la prima metà del 2025.

“Firenze e Napoli sono individuati come punti d’ingresso alternativi a Roma Fiumicino per il Giubileo. ma grazie al lavoro di qualità di circa 250 agenzie preferenziali implementiamo tanto i servizi di terra che di bordo per i possessori della Carta Corporate Italo Più”.