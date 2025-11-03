Una Rimini in veste di capitale dell’accoglienza contemporanea e dell’innovazione turistica, che calca la passerella del turismo internazionale tutto l’anno, è pronta a sfilare a Roma, Milano e lungo la rete autostradale italiana dal 3 novembre 2025. Presentata oggi a Milano la nuova campagna ‘out of home’ “Rimini. 4 Seasons Collection” di VisitRimini, pianificata insieme a Italian Exhibition Group, Urban Vision Group e Vox Group. Per 15 giorni illuminerà con 250 passaggi al giorno 7 maxi urban led a Milano, tra cui il Duomo, 4 a Roma e gli schermi totem e GoTV di 164 impianti in location strategiche della viabilità da Bergamo alla Capitale.

Il concept, ispirato agli stilemi eleganti della moda e alle misteriose suggestioni felliniane, nasce dalla volontà di mostrare una “nuova visione di brand oltre all’immagine tradizionale di una città che si credeva di conoscere, ma che sorprende per energia e contemporaneità. Basti pensare al nuovo lungomare, alla rigenerazione del centro storico e all’apertura agli eventi internazionali per comprendere quanto Rimini competa già sulla scena europea delle destinazioni lifestyle”, afferma Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini.

L’obiettivo della campagna è superare lo stereotipo di una località balneare e suggerire l’immaginario di un prodotto capace di attrarre tutto l’anno per vacanze lunghe e short break, grazie alla varietà dell’offerta culturale, sportiva, naturalistica, di design, enogastronomica e wellness, pilastri della provincia simboleggiati visivamente da sei icone colorate a corredo del payoff “more than a city, more than a destination”.