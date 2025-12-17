eDreams Odigeo: le soluzioni flessibili spingono Prime, rinnovi aumentati del 15%

“La nostra strategia si è sempre basata sull’ascolto attivo dei nostri membri. Incorporando i vantaggi ampliati che apprezzano di più, in particolare in termini di flessibilità e tranquillità, abbiamo migliorato radicalmente la proposta di valore Prime”. Dana Dunne, chief executive officer di eDreams Odigeo, spiega così come l’integrazione di servizi flessibili sia stata la strategia vincente del programma.

Secondo quanto rilevato dalla società, i membri Prime che usufruiscono di soluzioni che garantiscono flessibilità - in particolare della garanzia ‘Annulla per Qualsiasi Motivo’ - mostrano un tasso di rinnovo dell’abbonamento superiore del +15% rispetto all’abbonato medio. Una tendenza che convalida ulteriormente il piano strategico di eDO per espandere Prime in una piattaforma premium completa per tutti i viaggi.

“I risultati parlano da soli - afferma Dunne -: abbiamo costruito una base di abbonati in crescita, significativamente più soddisfatta e che rimane con noi più a lungo. Questo successo rafforza la nostra fiducia, mentre continuiamo a scalare verso il nostro obiettivo di 13 milioni di membri entro il 2030.”