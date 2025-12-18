Four Seasons dal 2027 a Berlino: l’Hotel de Rome diventa Four Seasons Hotel Berlin

Four Seasons di nuovo a Berlino. La catena alberghiera, in collaborazione con il Gruppo Statuto, torna nella capitale tedesca dove ristrutturerà e rinnoverà lo storico Hotel de Rome, con la riapertura come Four Seasons Hotel Berlin prevista per la fine del 2027.

L’edificio, costruito alla fine del XIX secolo come sede centrale della Dresdner Bank, conserverà il suo fascino storico: la facciata monumentale sarà preservata mentre gli interni, circa 140 camere e suite, ristoranti e bar saranno completamente rinnovati. “Berlino è una destinazione europea importante da aggiungere al nostro portfolio globale - dice Alejandro Reynal, presidente e amministratore delegato di Four Seasons - e siamo lieti di questa nuova partnership con il Gruppo Statuto, con cui abbiamo avviato diverse collaborazioni nell'introdurre il servizio e le esperienze Four Seasons in alcune delle destinazioni più dinamiche d’Europa”.

Nel quartiere Mitte della città, il Four Seasons Hotel Berlin sarà il punto di partenza per visitare il patrimonio culturale e architettonico della città. L’hotel. Già nel portfolio di Rocco Forte, fino al 2026 continuerà a operare come Hotel de Rome, gestito da Gruppo Statuto. La riapertura come Four Seasons Hotel Berlin è prevista per la fine del 2027, sotto la direzione del general manager Christian Poda, che è stato vicepresidente regionale e gm del Four Seasons Hotel Hong Kong, con supervisione sulle proprietà di Pechino, Guangzhou, Shenzhen e Suzhou. Nato e cresciuto a Berlino, Christian tornerà nella sua città natale per supervisionare la transizione dell’hotel in un’esperienza Four Seasons.

“L’Hotel de Rome ha una ricca storia a Berlino - aggiunge Giuseppe Statuto, proprietario del Gruppo Statuto -. Basandoci sul successo dei nostri progetti insieme in Italia, eleveremo l'esperienza degli ospiti preservando il carattere esistente dell'hotel. Insieme, siamo convinti che il Four Seasons Hotel Berlin porterà la stessa eccellenza nel mercato tedesco.”