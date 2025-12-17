Azul, ok all’uscita dalla procedura fallimentare

La brasiliana Azul ha ottenuto l’approvazione dal tribunale fallimentare di New York per avviare l’uscita dalla procedura fallimentare.
I giudici hanno infatti dato il via libera al piano di ristrutturazione, ai sensi del ‘Chapter 11’: il progetto ha infatti il pieno sostegno dei creditori.
Come riporta travelmole.com Azul ha depositato il suo piano di ristrutturazione tre mesi fa, riducendo il debito e aggiungendo circa 950 milioni di dollari di nuovo capitale.
Inoltre è previsto anche un intervento di due partner strategici, ovvero United Airlines e American Airlines, che investiranno fino a 300 milioni di dollari.
Remo Vangelista