“Dopo un triennio di dati positivi, il 2026 sarà un anno di continuità, con una crescita solida e strutturale”. Il presidente di Astoi Confindustria Viaggi, Pier Ezhaya, è ottimista sui prossimi mesi.

Le previsioni dell’Osservatorio Astoi Confinduistria Viaggi vedono uno scenario ancora positivo per l’anno venturo, seppur caratterizzato da una crescita più contenuta rispetto agli ultimi anni.

Gli operatori stimano un incremento medio compreso tra l’8% e il 10%.

Le abitudini di consumo

Quanto alla domanda, questa continuerà a concentrarsi sui viaggi esperienziali, spesso in piccoli gruppi o costruiti su misura.

Si confermeranno centrali anche per l’anno a venire l’advance booking, una forte attenzione al rapporto qualità-prezzo e al valore percepito, insieme alla ricerca di contenuti di viaggio più autentici e personalizzati.

“Il viaggiatore - precisa Ezhaya - pianifica prima, si informa di più, valuta con attenzione il rapporto qualità-prezzo e affida con maggiore fiducia l’organizzazione del viaggio a professionisti che garantiscano affidabilità, competenza e personalizzazione. Tecnologia e intelligenza artificiale rappresentano strumenti sempre più importanti per migliorare efficienza, personalizzazione e servizio, senza sostituire il fattore umano”.