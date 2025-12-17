Thailandia da record: oltre 300mila arrivi dall’Italia nel 2025

La Thailandia archivia un 2025 da record e rafforza il proprio posizionamento sul mercato italiano: oltre 300mila arrivi dall’Italia segnano un risultato storico per la destinazione.

Un traguardo che conferma la solidità del rapporto con il trade e l’attrattività di un Paese capace di rinnovarsi senza perdere identità. “Questo record ci inorgoglisce e dimostra la forza del mercato italiano”,sottolinea Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente del Turismo Thailandese.

“Per celebrare il risultato - continua - il 30 gennaio a Roma è in programma una Special Trade Edition di Travel Hashtag con Ente del Turismo Thailandese, Condor Airlines e Master Explorer. Una mattinata di confronto rivolta ad agenti di viaggi, travel designer e giornalisti di settore per presentare le novità della destinazione e rafforzare il dialogo con il trade, in una fase di forte crescita e con prospettive 2026 positive e solide”.