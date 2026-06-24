“Durante il covid abbiamo perso il 62% della forza lavoro, non solo giovani ma anche stagionali. Stiamo provando a recuperarli anche attraverso un dialogo con l’accademia stabilendo percorsi formativi”. Alessandra Priante, presidente Enit, nel corso dell’evento Real Estate & Hospitality Summit 2026 del Sole 24 Ore a Roma è tornata ad affrontare il tema del ricambio generazionale nel turismo.

“L’AI può aiutare a creare dei profili professionali nuovi per i ragazzi, ad esempio, i designer delle destinazioni, i programmatori di flussi, gli analisti della domanda - ha proseguito Priante -. In Italia ci sono tante imprese familiari e il tema generazionale è quindi fondamentale. Iniziamo ad affrontarlo in maniera strutturata tenendo conto che il nostro problema sono le dimensioni rispetto all’estero. Dobbiamo fare in modo che le strutture familiari si consolidino e continuino a creare lavoro all’interno e all’esterno della famiglia”.

Nel corso del suo intervento, il presidente Enit ha anche affrontato il tema dell’analisi delle performance turistiche per la creazione di strategie a favore del settore. “In questo momento nel settore del turismo stiamo andando avanti con le metriche di misurazione del 900, mentre per creare le destinazioni e soprattutto per promuoverle le metriche quantitative sono insufficienti - ha sottolineato -. Servono analisi qualitative, da realizzare anche con l’aiuto dell’IA che ci permettano di capire non solo che tipo di turisti arrivano ma immaginare anche il profilo di turisti che desideriamo. Nel turismo è fondamentale trovare un equilibrio con le comunità locali e gli investitori che lo hanno fatto, esigendo un dialogo orizzontale, hanno raccolto ottimi risultati”.