Puglia Paradise lancia il Guest Angel, per un soggiorno personalizzato

Puglia Paradise apre la stagione 2025 sull’onda di un 2024 da record, in cui si è confermata protagonista dell’hospitality di alta fascia in Puglia. Con un fatturato nel 2024 del +30% e un aumento del margine operativo lordo del +35%, la società prosegue nel suo percorso di crescita nel 2025 e punta a un ulteriore +25% di crescita nel fatturato, dimostrando l’attrattività della Puglia nel panorama turistico globale.

“Guardiamo al futuro con entusiasmo, certi che la Puglia continuerà la sua ascesa tra le destinazioni più desiderate al mondo, consolidando il suo prestigio nel panorama turistico internazionale” dice il fondatore Massimo Valentini.

La società, che oggi presenta una collezione di 32 ville e trulli di lusso situate nella Valle d’Itria, lancia il Guest Angel , il sarto dell’ospitalità, il concierge personale dell’ospite, che risponde tempestivamente e in modo professionale a ogni richiesta e si assicura in maniera discreta e mai intrusiva che il soggiorno stia andando nel migliore nei modi.

Il lavoro del Guest Angel non si limita a rispondere alle richieste dell’ospite né a risolvere eventuali problemi. Il vero punto di forza di questa figura che la differenzia dalle altre figure professionali presenti nel settore dell’ospitalità, è il rapporto empatico che si crea con l’ospite, che può nascere ancora prima dell’arrivo in villa. In questo modo, il Guest Angel diventa un vero e proprio travel agent che personalizza il soggiorno in base alle esigenze, trovando il modo migliore per relazionarsi con tutti gli ospiti, sorprendendoli con piccoli cadeaux originali e personalizzati per coccolare e rendere unico il soggiorno.