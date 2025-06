Russotti Gestioni Hotels: ecco il piano di investimenti

Investimenti dal nord al sud Italia per Russotti Gestioni Hotels, società proprietaria di cinque strutture alberghiere da 1.476 camere e 17mila mq congressuali.

“Oltre al restyling del Milan Marriott Hotel per un valore di più di 200 milioni di euro - spiega Pippo Russotti, managing director RGH - entro l’estate 2026 completeremo il rifacimento delle camere del Delta Hotel Giardini Naxos di Taormina, dopo aver già rinnovato gli spazi comuni in collaborazione con lo studio thdp, per un valore complessivo di altri 20 milioni di euro. Nel frattempo siamo impegnati nell’alienazione del Russotti Hotel di Venezia Mestre, perché vogliamo improntare l’offerta a un modello di ospitalità più vicina alle nostre origini siciliane”.

Completata l’operazione su Venezia, RGH rinnoverà pure il Marriott Park Hotel di Roma, mentre non sono previsti interventi sul recente Ortea Palace Hotel di Siracusa, inaugurato nel 2018.