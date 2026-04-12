Roma: turismo e cultura binomio di successo, le cifre di Pasqua

Nel weekend di Pasqua Roma ha confermato la forza del binomio turismo e cultura. Il programma “Pasqua nei Musei” ha registrato oltre 48mila visitatori tra musei civici e aree archeologiche, quasi il doppio rispetto al 2025. Un dato che riflette un flusso turistico elevato e una forte partecipazione locale, sostenuta anche dalle politiche di accesso agevolato come la Mic Card.

Tra i poli più attrattivi i Musei Capitolini, con quasi 10mila ingressi, seguiti dai Mercati di Traiano con oltre 3.500 presenze e dall’Area Sacra di Largo Argentina con più di 2mila visitatori. Aumentati anche i siti nei parchi storici, con oltre 4mila accessi a Villa Torlonia. Sold out per visite guidate e attività didattiche, esaurite in poche ore. Le mostre temporanee e le esperienze immersive, come “L’Ara si rivela”, hanno trainato la domanda e ampliato la permanenza media in città.