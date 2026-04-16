Martius Private Suites: l’esordio romano di Greenblu Hotels

Greenblu Hotels & Resorts debutta a Roma e avvia la gestione di Martius Private Suites, boutique hotel nel Rione Campo Marzio. L’operazione segna un passaggio strategico per il gruppo, che consolida la presenza in una destinazione chiave per il turismo internazionale e per il segmento luxury.
La struttura s’inserisce in un edificio storico, con affreschi e soffitti originali, e il progetto di interior combina elementi classici e linee contemporanee, con ambienti luminosi e arredi di pregio. L’offerta comprende 19 camere, dalle Superior alle Presidential Suite con spa privata, progettate per un soggiorno su misura. La posizione, a pochi passi da Pantheon e Piazza Montecitorio, rafforza l’appeal per un target altospendente. Con questa apertura Greenblu amplia il portfolio e punta su asset identitari in destinazioni prime, intercettando una domanda sempre più orientata a design, autenticità e personalizzazione.
Remo Vangelista