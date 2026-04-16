Roma, il Gruppo Ginobbi rileva Palazzo Scanderbeg

Il Gruppo Ginobbi rafforza la sua presenza nel real estate alberghiero di fascia alta con l’acquisizione di Palazzo Scanderbeg, nel cuore di Roma, a pochi passi dalla Fontana di Trevi.

Un asset raro per posizione e valore storico, destinato a un riposizionamento coerente con un modello di ospitalità che integra identità, innovazione e servizio personalizzato. L’operazione consolida una strategia focalizzata su immobili iconici e su un’offerta boutique rivolta a una clientela internazionale attenta a privacy e qualità.

Il progetto s’inserisce in un percorso già avviato con Palazzo Ripetta e con le ville di Torre Sponda a Positano. Il gruppo punta su strutture di dimensioni contenute e sull’extended stay luxury, intercettando una domanda in crescita. Tra gli obiettivi, l’ampliamento del portafoglio e la gestione diretta di asset selezionati, con un approccio orientato alla creazione di valore nel medio periodo.