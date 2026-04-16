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Roma, il Gruppo Ginobbi rileva Palazzo Scanderbeg

Roma, il Gruppo Ginobbi rileva Palazzo Scanderbeg

Il Gruppo Ginobbi rafforza la sua presenza nel real estate alberghiero di fascia alta con l’acquisizione di Palazzo Scanderbeg, nel cuore di Roma, a pochi passi dalla Fontana di Trevi.

Un asset raro per posizione e valore storico, destinato a un riposizionamento coerente con un modello di ospitalità che integra identità, innovazione e servizio personalizzato. L’operazione consolida una strategia focalizzata su immobili iconici e su un’offerta boutique rivolta a una clientela internazionale attenta a privacy e qualità.

Il progetto s’inserisce in un percorso già avviato con Palazzo Ripetta e con le ville di Torre Sponda a Positano. Il gruppo punta su strutture di dimensioni contenute e sull’extended stay luxury, intercettando una domanda in crescita. Tra gli obiettivi, l’ampliamento del portafoglio e la gestione diretta di asset selezionati, con un approccio orientato alla creazione di valore nel medio periodo.

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