Life Hotels & Resorts, new entry pugliese per UNICO

“Un ingresso che rafforza il percorso di crescita della nostra collezione UNICO, dedicata a strutture che valorizzano il legame con il territorio attraverso un’ospitalità elegante e autentica”. Così Enzo Carella, ceo & founder di Life Hotels & Resorts, commenta la new entry pugliese della collezione: UNICO Serrone Palace Apulia a Corato, a pochi minuti di auto da Castel del Monte.

“La Puglia - aggiunge Carella - è oggi una delle destinazioni più dinamiche del panorama turistico italiano e internazionale, e questa proprietà interpreta perfettamente i valori del brand”. Il resort dispone di camere e suite, una piscina immersa nel verde, spazi dedicati agli eventi e al business travel, oltre a un’offerta gastronomica che celebra le eccellenze pugliesi attraverso ingredienti locali e ricette della tradizione mediterranea.

L’esperienza è completata da percorsi enogastronomici, attività outdoor, itinerari culturali e visite guidate, permettendo agli ospiti di vivere una Puglia autentica e coinvolgente.

“UNICO Serrone Palace Apulia incarna la nostra visione: non solo un luogo dove soggiornare, ma una porta d’accesso privilegiata alla cultura e alle emozioni del territorio” conclude Carella. UNICO Serrone Palace Apulia sarà commercializzato attraverso il network internazionale di partner del gruppo.