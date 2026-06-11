L’Egitto scommette sul turismo internazionale. Secondo operatori e analisti di settore, la recente estensione della politica visa-free a nuovi mercati strategici potrebbe tradursi in una crescita a doppia cifra degli arrivi da Europa e Nord America.

Le stime oscillano tra il +10% e il +15% nel 2026. Una crescita che potrebbe contribuire a contenere gli effetti delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente sulla domanda turistica.

L’allentamento delle procedure di ingresso per Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Unione europea, Australia, Giappone, Corea del Sud e America Latina varato alla fine febbraio - nell’ambito del programma ‘Visa Open Egypt’ -, muove nell’ottica di rafforzare la competitività dell’Egitto nell’area del Mediterraneo e di favorire la domanda per city break, crociere e itinerari multidestinazione.

Un strategia attraverso cui il Paese spera di accelerare il raggiungimento dell’obiettivo dei 30 milioni di turisti fissato per il 2030.

La performance del 2025

Solo nel 2025, riporta Travel Mole, il Paese ha accolto circa 14,9 milioni di visitatori internazionali, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente, generando circa 15 miliardi di dollari di entrate.

E nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2025/26, da luglio 2025 a marzo 2026, le entrate turistiche hanno raggiunto i 14,4 miliardi di dollari, in aumento del 14,9% rispetto ai 12,5 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

L’Europa continua a rappresentare il principale bacino di domanda per la destinazione, con il 69,2% degli arrivi complessivi. La Russia si conferma il primo mercato di provenienza, seguita dalla Germania.

Le ricadute positive della politica visa-free sono attese lungo tutta la filiera turistica, dalle strutture ricettive alle compagnie aeree e di crociera. In quest’ottica EgyptAir ha già avviato un ampliamento del proprio network, mentre diversi tour operator segnalano un crescente interesse per gli itinerari combinati che collegano l’Egitto con altre destinazioni del Mediterraneo.