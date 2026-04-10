Fine settimana senza Alta velocità sulla Roma-Firenze. Partiranno a mezzanotte e termineranno alle 15 di domenica 12 aprile i lavori per l’attivazione sulla linea dell’European Rail Traffic Management System, il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.
Per l’intervento sarà chiuso anche il tratto di linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina, dalle 14 di sabato alle 6 di domenica.
Durante i lavori, riporta Corriere.it, i treni ad Alta velocità diretti a Firenze viaggeranno lungo la linea convenzionale; in direzione contraria i convogli saranno dirottati sulla linea Tirrenica.
I tempi di percorrenza potrebbero quindi allungarsi di ore. I collegamenti tra Milano e Roma potrebbero arrivare alle 6 ore.
Per limitare il congestionamento delle linee ferroviarie saranno inoltre ridotte le corse.
Remo Vangelista