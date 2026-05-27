Shiruq guarda all’autunno, Lorusso: “Mercato meno prevedibile rispetto al passato”

Itinerari culturali di gruppo, rivolti a chi cerca un turismo consapevole, che valorizzi le tradizioni e stimoli il dialogo interculturale. Questa la proposta di Shiruq per l’autunno. L’operatore ha lavorato su un fitto calendario di partenze, tenendo conto di un contesto difficile da leggere. “Negli ultimi mesi il mercato ha mostrato un orientamento meno prevedibile rispetto al passato”, spiega Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq.

Tuttavia, segnala, “emergono comunque alcuni trend chiari. L’ Uzbekistan continua a essere una delle destinazioni più richieste, probabilmente perché riesce ad intercettare un pubblico variegato. Non è ancora una destinazione di massa, ma è ormai tra le più note nel segmento dei viaggi culturali. Anche l’Algeria sta registrando un forte interesse, grazie al fatto che il brand Shiruq viene sempre più associato a questa destinazione da parte delle agenzie di viaggi e dei viaggiatori stessi”.

I clienti chiedono servizi più tailor made. “Più in generale - continua Lorusso -, stiamo osservando una domanda sempre più orientata verso la personalizzazione. In un contesto economico e geopolitico complesso, chi investe in un viaggio importante desidera vivere un’esperienza realmente costruita sulle proprie esigenze, che sia davvero ‘cucita addosso’. La Cina, ad esempio, è una delle destinazioni in cui il tailor made sta crescendo maggiormente”.

Tra le soluzioni messe a punto dall’operatore, ‘Memorie Lontane dal Mediterraneo alle Oasi’, itinerario dedicato all’Algeria in partenza il 18 settembre; ‘Dune antiche e oasi perdute’, viaggio alla scoperta della Mauritania, in programma il 28 settembre; ‘Dove vesti ocra danzano al vento’, itinerario in partenza il 25 ottobre nel cuore dell’antico Regno Khmer, in Cambogia. È programmata per il 29 ottobre la partenza di ‘Grandi steppe adorne di blu e di oro’, proposta dedicata all’Uzbekistan.