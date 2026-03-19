Si prevedono numerosi disagi a partire dall’11 aprile per chi viaggia in treno. La circolazione ferroviaria dell’alta velocità sarà infatti sospesa tra Roma e Firenze a partire dalla mezzanotte dell’11 e fino alle 15 di domenica 12 per consentire l’attivazione dell’Ertms (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni.

Durante il periodo dei lavori le linee Roma-Firenze AV e convenzionale non potranno essere percorse dai treni. Prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento alternative percorrendo la linea Tirrenica.

“E’ prevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile - informa una nota di Rfi -. L’intervento interesserà in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, ultimo tratto della direttrice AV Roma-Firenze a essere equipaggiato con la tecnologia Ertms, completando così l’adeguamento dell’intera rete alta velocità al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario”. I sistemi di vendita sono in corso di aggiornamento e saranno acquistabili solo i collegamenti previsti con le modifiche nei tempi di viaggio.