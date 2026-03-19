“Voglio tranquillizzare tutti, non reagiremo alzando i prezzi. Anzi li confermeremo, sapendo l’importanza della mobilità e del diritto alla mobilità”. A dichiararlo è l’ad e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, intervenendo al Feuromed 2026, il Forum Euromediterraneo di Napoli, sollecitato sui rincari tariffari in una fase segnata da tensioni internazionali e possibili ricadute sui costi energetici.

“La pressione sui costi è reale - ha aggiunto - e riguarda in particolare il trasporto pubblico locale su gomma. In questo ambito il gruppo FS, anche attraverso Busitalia, è al lavoro con le istituzioni per individuare misure in grado di sostenere il sistema in una fase delicata”.

Il piano di sviluppo

L’ad ha inoltre indicato il piano di sviluppo dei prossimi anni del gruppo. Il fulcro resta il trasporto regionale, indicato come infrastruttura sociale del Paese. Nel primo semestre del 2027 si arriverà ad avere l’80% dei treni regionali di ultima generazione. “La nostra flotta sarà la più giovane d’Europa, con un’età media fra i 5 e i 10 anni, mentre in Europa normalmente si va ben oltre i 20 anni. Gran parte di questi investimenti riguardano le regioni del Mezzogiorno”. Per l’Alta velocità è stato invece lanciato un ulteriore piano di potenziamento con 74 nuovi Frecciarossa 1000 da qui al 2030, per un investimento di due miliardi di euro.