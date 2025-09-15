Red Sea Global apre i primi resort deluxe a Shura Island

Red Sea Global (RSG), società sviluppatrice dei progetti di turismo The Red Sea e AMAALA, ha annunciato che i primi resort e attrazioni su Shura Island, nel Mar Rosso saudita, inizieranno ad aprire agli ospiti nelle prossime settimane.

Dapprima debutteranno gli hotel SLS, EDITION e InterContinental, insieme a Shura Links, il primo campo da golf su un’isola in Arabia Saudita.

Shura Island sarà sede di 11 resort di lusso in totale, che apriranno nei prossimi mesi. Una volta completata, l’isola offrirà agli ospiti paesaggi naturali incontaminati, lagune turchesi, servizi di lusso, ristorazione e retail d’eccellenza, esperienze e programmi culturali.

Gli ospiti potranno arrivare in barca alla marina dell’isola oppure a bordo di veicoli elettrici attraversando i 3,3 km dello Shura crossing — incluso il ponte interno più lungo dell’Arabia Saudita.

Il Red Sea International Airport (RSI) è la porta d’accesso alla destinazione The Red Sea. L’aeroporto accoglie già voli nazionali e internazionali regolari, con ulteriori collegamenti aerei che verranno annunciati a breve.

Nelle prossime settimane arriveranno i primi ospiti in tre resort. SLS Red Sea con 150 camere e ville di lusso; The Red Sea EDITION, 240 camere di cui 53 suite, una spa, diversi ristoranti e accesso a sport acquatici e golf; InterContinental The Red Sea Resort, un rifugio a cinque stelle con 178 camere e 32 suite, cinque ristoranti, una spa, spazi per eventi e un design ispirato alle barriere coralline circostanti. Nei prossimi mesi, altri otto resort apriranno le porte, tra cui: Faena, Fairmont, Four Seasons, Grand Hyatt, Jumeirah, Miraval, Raffles e Rosewood.

Oltre ai resort, Shura Island ospiterà una collezione di residenze esclusive. Le prime proprietà disponibili per l’acquisto sull’isola sono state annunciate all’inizio di quest’anno e saranno pronte per la consegna alla fine del 2025. I residenti avranno accesso a tutte le attrazioni dell’isola, oltre che alle sue spiagge.