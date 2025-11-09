Treni Turistici Italiani, torna l’Espresso Monaco per i mercatini di Natale

Torna l’Espresso Monaco di FS Treni Turistici Italiani, che collega Roma a Monaco di Baviera per raggiungere i celebri mercatini di Natale della capitale bavarese.

Il treno partirà dalla stazione di Roma Termini venerdì 5 e 12 dicembre alle 19:57 ed effettuerà fermate intermedie a Verona Porta Nuova, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck e Kufstein, per poi giungere a Monaco di Baviera alle 11:54. Il ritorno in Italia è previsto domenica 7 e 14 dicembre con partenza alle 14:37.

A bordo treno i passeggeri potranno usufruire di una carrozza ristorante con servizi di intrattenimento e un menù a tema natalizi.

Sarà possibile scegliere tra il servizio cuccette (prenotabili anche ad uso esclusivo), i vagoni letto - singoli o doppi - e le carrozze a scompartimento con ampie e confortevoli sedute.