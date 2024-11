Dalla contabilità alla strategia: rivoluziona il tuo hotel con Hotel Back Office

Nel settore competitivo dell’ospitalità, Serenissima Informatica rappresenta il partner ideale per una gestione avanzata e innovativa delle strutture alberghiere. Non si parla più di contabilità limitata a entrate e uscite, ma di strategie lungimiranti che incorporano la pianificazione economico-finanziaria e l’analisi dei flussi di cassa storici e futuri, indispensabili per strutture ricettive quali hotel indipendenti, gruppi alberghieri, resort e villaggi.

Grazie a soluzioni come Hotel Back Office, basata sul cloud di Microsoft Dynamics 365 Business Central, Serenissima Informatica consente agli hotel di monitorare da remoto tutte le attività cruciali dell’amministrazione e controllo di gestione alberghiero. Questo strumento integra il Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI), fondamentale per i financial controller, e può essere adattato a qualsiasi necessità alberghiera.