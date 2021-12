08:05

Un Fondo di Fondi da 772 milioni di euro, di cui 500 milioni riservati al turismo. A crearlo la Banca Europea per gli Investimenti (Bei), che ha sottoscritto un accordo di finanziamento con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per utilizzare i fondi del Pnrr a supporto delle strutture turistico-ricettive e dei servizi del comparto, oltre che per le imprese private impegnate a sviluppare programmi per il miglioramento delle aree urbane degradate e delle infrastrutture (cui sìono riservati 272 milioni di euro).

Pubblicità

“La Bei – spiega la vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti - darà priorità ai progetti che favoriscano la transizione ecologica e la digitalizzazione, con il Fondo di Fondi destinato a rilanciare il settore turistico e la rigenerazione urbana”.



Priorità l'attuazione del Pnrr

Al turismo, dicevamo, andranno 500 milioni di euro per finanziare progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando gli standard di offerta: Duplice l’obiettivo: innalzare la capacità competitiva delle imprese dopo la batosta della pandemia e promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Inoltre, gli investimenti previsti comprenderanno interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano nel settore.



“Dare attuazione ai progetti di investimento inseriti nel Pnrr e rispettare la tabella di marcia - aggiunge il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera - è la priorità alla quale lavora la nostra amministrazione. La collaborazione con Bei sul Pnrr offre all’Italia un supporto prezioso per non mancare gli obiettivi di attuazione”.