L’Antitrust ha respinto la richiesta di procedimento cautelare da parte di eDreams contro Ryanair sulla base del fatto che “non vi è alcun pericolo di danni gravi e irreparabili alla concorrenza”. La sentenza dell’Agcm, riportata dal Sole 24Ore, arriva poco dopo che la Corte d’appello di Milano aveva già stabilito che la politica di vendita diretta di Ryanair è “economicamente giustificata”, porta a costi e tariffe più bassi e “avvantaggia i consumatori”.

In un comunicato di Ryanair si legge che “la decisione dell’Agcm dimostra che le Ota come eDreams non possono ingannare le autorità garanti della concorrenza addebitando prezzi eccessivi ai consumatori italiani con ricarichi nascosti sulle tariffe aeree, sui bagagli e sui posti a sedere”. Il ceo di Ryanair Michael O’Leary ha anche auspicato che “L’Agcm prenda misure urgenti per proteggere i consumatori italiani”.

Un portavoce di eDreams ODIGEO ha dichiarato: “Questa decisione procedurale lascia inalterato il corso principale del procedimento antitrust, che non si è interrotto. L’Agcm proseguirà la sua indagine principale sull’abuso di posizione dominante di Ryanair in Italia, prendendo una decisione definitiva presumibilmente entro i prossimi 8 mesi. Il caso antitrust in corso è stato portato avanti ed è sostenuto dalla stragrande maggioranza dell’industria turistica italiana e dalle associazioni dei consumatori. Continueremo a contribuire all’indagine in Italia per garantire che tutti gli abusi di Ryanair, compresa la loro campagna diffamatoria, terminino. Questo andrà a beneficio di tutti i consumatori europei e a sostegno di un settore dei viaggi aperto ed equo”.