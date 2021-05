Piemonte, occasione golf con gli Open d'Italia femminili

16:42

Il golf internazionale torna in Piemonte e riaccende i fari sulla regione, specialmente sul Monferrato. Dal 28 al 30 maggio va in scena l’Open d’ltalia femminile di golf, che si gioca al Golf Club Margara di Fubine (Alessandria).

Il torneo vale per il circuito europeo Ladies European Tour, che torna in Italia dopo sette anni, per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo e rappresenta una tappa di avvicinamento alla Ryder Cup 2023 che arriverà a Roma.



L’evento, patrocinato dalla Regione insieme a VisitPiemonte, va in scena a porte chiuse. Ma la valenza promozionale è garantita da una massiccia copertura mediatica. In Europa si contano 4,2 milioni di golfisti, in Italia i tesserati sono oltre 87 mila di cui 19.455 donne. Il Piemonte possiede oltre il 15% dei campi da golf italiani.



“Nella nostra regione, gli appassionati possono scegliere di giocare in alta montagna, con i 2.035 metri di Sestriere, lungo le colline patrimonio Unesco di Langhe, Roero e Monferrato, come pure nella pianura novarese o sul lago Maggiore” commenta Luisa Piazza, direttore generale di VisitPiemonte. “Non è un caso se un sondaggio del prestigioso magazine “Italy Top 4 Golf”, classifica tra i primi 10, ben 5 campi del Piemonte”.