BWH Hotel Group, dal 1 giugno la polizza assicurativa per i clienti

09:46

Uno strumento in più per la tranquillità dei clienti. BWH Hotel Group propone ai clienti dei Best Western italiani a partire dal 1 giugno Stay Safe, la polizza assicurativa - parte del più ampio protocollo ‘BWH Special Protection’ - che viene accesa per singolo ospite al momento del check-in e copre tutta la durata del soggiorno.

“Definendo i termini dell’assicurazione abbiamo pensato ad una soluzione che completasse il nostro protocollo di riapertura delle strutture - dichiara Giovanna Manzi, ceo BWH Hotel Group Italia (nella foto) -. Insieme a sanificazione e distanziamento fisico, Stay Safe ci consente infatti di proteggere in modo completo i nostri clienti in un momento come questo in cui, più che mai, chiedono di essere rassicurati”.



I servizi offerti

La soluzione è nata dalla partnership con Axa Partners in collaborazione con Strategica Insurance Management, broker e consulente assicurativo di BWH Hotel Group Italia. La polizza include la consulenza medica telefonica, l’invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza, il rientro dell’assicurato al proprio domicilio e le spese mediche ospedaliere nel caso di cure o interventi chirurgici urgenti.



I clienti hanno inoltre a disposizione la garanzia Cover Stay, il rimborso dell’eventuale prolungamento del soggiorno nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario dalle autorità competenti per accertato contagio dell’assicurato.