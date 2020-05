Best Western, i cinque pilastri che guidano la ripresa

17:25

Best Western scende in campo con il programma ‘Special Protection Bwh’, che ha l’obiettivo di garantire la sicurezza degli ospiti e del personale delle strutture al momento della ripresa delle attività. “ll progetto rientra tra i servizi ad alto valore che Bwh Hotel Group destina ai propri affiliati – spiega Giovanna Manzi, ceo di Bwh Hotel Group -. È un master plan che gli hotel applicheranno e si propone con un approccio attento perchè la permanenza in struttura sia, anche in questa fase delicata, un’esperienza sicura e positiva sia per gli ospiti sia per lo staff. Riusciremo a smarcare molti momenti potenzialmente critici grazie alla tecnologia con un ulteriore potenziamento di web check-in, l’arricchimento della digital customer journey e implementando importanti soluzioni di digital check out.

E ancora, con l’assicurazione offriamo uno strumento in più ai clienti per sentirsi sicuri. Questo progetto è una risposta anche alle aziende che, per le trasferte dei loro collaboratori, hanno già necessariamente ripensato travel policy e procedure nella selezione delle strutture”.



Special Protection Bwh poggia su cinque elementi chiave: sanificazione e igiene delle strutture; dispositivi per lo staff ; suggerimenti al cliente; tecnologia; assicurazione.



L'innovazione

Sotto l’aspetto dell’innovazione tecnologica, si segnalano il digital customer journey , il chatbot Best Friend e il web check-in sul sito di gruppo. La novità più recente è rappresentata da Hotel Payment Studio, per il pagamento online. La sera precedente il check-out, il cliente riceve una comunicazione via email con un pre-conto e l’indicazione di un link per procedere al pagamento in tutta sicurezza dal proprio device.



Infine, sotto il profilo assicurativo una task force presieduta da Bwh Hotel Group ha messo a punto una soluzione assicurativa dedicata a tutti gli ospiti. Per tutti i soggiorni e per tutti i clienti che prossimamente soggiorneranno in un hotel italiano del gruppo è garantita una copertura per assistenza sanitaria valida per l’intera durata del soggiorno in hotel, dal momento del check-in fino al check-out. Le garanzie incluse sono rivolte alla salute della persona.