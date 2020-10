Human Company, mirino puntato sul 2021

11:21

La stagione dei Village si è appena chiusa e i numeri hanno riconfermato la voglia di evadere e di concedersi una pausa di relax nella natura, nel pieno rispetto del distanziamento sociale: il bilancio di Human Company riconferma la validità del prodotto, che ha portato il gruppo a fatturare sul segmento villaggi ricavi in flessione del 24 per cento rispetto al budget stilato pre Covid-19. "Un risultato eccezionale viste le premesse" commenta il direttore commerciale e marketing, Bruna Gallo.

La criticità si è invece manifestata sul fronte dei Camping in Town, soprattutto per quanto riguarda la struttura di Venezia. "Anche per i mesi da ottobre a dicembre prevediamo una situazione critica per la mancanza dei gruppi di stranieri. Alla luce di questo fatto, la situazione complessiva per il 2020 indica una flessione di fatturato nell'ordine del 70 per cento...(continua nella digital edition)