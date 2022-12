10:06

"Sapere di riavvicinarci ai dati del 2019 dev’essere motivo di orgoglio, perché nel mondo c’è tanta voglia d'Italia, che in questo periodo di festività accoglierà il doppio dei visitatori stranieri rispetto allo scorso anno”. Queste le parole con cui il ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto) commenta i dati sull’andamento delle prenotazioni per le partenze di Natale, Capodanno ed Epifania.

Dati incoraggianti, certo, ma che secondo Santanchè non bastano: “Non dobbiamo certo riposare sugli allori - sottolinea -. Dobbiamo ricordarci che è solo una ripartenza dopo anni difficili. C’è ancora un margine da recuperare rispetto al periodo pre-pandemico per raggiungere risultati anche migliori del 2019 e, soprattutto, renderli strutturali. Il settore va sostenuto con risorse e investimenti e il Ministero del Turismo si impegnerà al massimo in questa direzione”.