“Leggo questi risultati come una dichiarazione di amore degli italiani per l’Italia”. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, commenta con queste parole i risultati dell’indagine realizzata per la Federazione da Acs Marketing Solutions tra il 7 e il 12 dicembre.

Inequivocabili i dati emersi: per le vacanze di Natale e Capodanno gli italiani in viaggio saranno 17,4 milioni (di cui 12 milioni a Natale, il 15% in più rispetto al 2021) e a scegliere mete nazionali sarà addIrittura il 98,9 per cento dei viafggiatori.

Per Capodanno si metteranno in viaggio 5,4 milioni di persone, il 23% in più rispetto allo scorso anno e il giro d’affari complessivo di entrambi i periodi di vacanza è stato calcolato in 13,1 miliardi di euro, a livello di quello del 2019, con una spesa media procapite che, per Natale, arriverà a 842 euro e per Capodanno sarà di 553.

“Siamo diventati meno esterofili a quanto pare - aggiunge Bocca -. Nel corso degli ultimi due anni in molti hanno trascorso le vacanze sotto casa a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Ma oggi che ne siamo più o meno fuori, gli italiani scelgono di dedicare energia e denaro a una vacanza ‘made in Italy’ non più come ripiego, bensì come scelta”.