Federalberghi: oltre 12 milioni gli italiani in viaggio per l’8 dicembre

12:24

Saranno oltre 12 milioni gli italiani che si muoveranno per turismo nel ponte dell’8 dicembre. È quanto emerge dall’indagine Federalberghi realizzata con il supporto di Acs Marketing Solutions. Movimenti orientati prevalentemente in Italia, prenotati di nuovo con largo anticipo e orientati principalmente al relax e alle visite alle città d’arte.

“Grazie a un calendario favorevole, con la festività dell’8 dicembre che cade nella giornata di giovedì, molti italiani potranno concedersi una meritata vacanza – commenta il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca (nella foto) -. Ma il ponte dell’Immacolata è importante per tutta la comunità, perché genera un contributo importante per lo sviluppo del Pil e dell’occupazione”.



Tra gli elementi sottolineati dal presidente il nuovo atteggiamento dell’italiano che viaggi, sempre più alla ricerca delle bellezze e della cultura del proprio Paese, avvicinandosi anche alle realtà meno note e battute dal turismo. “Si evidenzia inoltre un ritorno all’antico – aggiunge Bocca -: a giudicare dai dati, gli italiani hanno ricominciato a prenotare con un certo anticipo, strutturandosi in modo molto più solido prima di affrontare una vacanza e dimostrando maggiore determinazione nella realizzazione del viaggio”.